Брагин: Гурьянов начал работать в правильном направлении, поэтому и пришёл результат

Главный тренер сборной России и СКА Валерий Брагин прокомментировал историческое достижение нападающего «Даллас Старз» Дениса Гурьянова, оформившего в матче с «Калгари Флэймз» (7:3, 4-1) первый российский покер в истории плей-офф НХЛ.

«Он долго шёл к своей цели, чтобы играть на этом уровне. В начале карьеры по молодости у него немножко неправильно были расставлены акценты, а потом он начал работать в правильном направлении, поэтому и пришёл результат. Я очень рад за него, обязательно поздравлю его.

У него был огромный потенциал, когда он играл в молодёжной сборной. При своих габаритах он очень взрывной и скоростной игрок с хорошим пониманием игры. Это острый нападающий с хорошими руками. Самое главное – он умеет забивать голы», — цитирует Брагина ТАСС.

Гурьянов завоевал бронзовые медали молодёжного чемпионата мира 2017 года под руководством Брагина. В матче за третье место со шведами он забросил победную шайбу в овертайме.