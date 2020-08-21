Плющев — о вылете «Вашингтона» из плей-офф: в НХЛ получается неадекватный сезон

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал вылет «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Пандемия внесла свои коррективы в подготовку хоккеистов. Возможно, хоккеисты просто не смогли выйти на свой уровень, не хватило каких-то компонентов. Сезон в НХЛ получается неадекватный. Понимаю, что всё было сделано для болельщиков, которые, правда, могут наблюдать за матчами только по телевизору. Но в том, что ребята не справились и завершили своё выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, есть объективные причины.



Повторюсь, не совсем адекватная ситуация с подготовкой повлияла на всё то, что произошло. Но поражение «Вашингтона» в серии с «Айлендерс» не ставит под сомнение мастерство Саши Овечкина, Ильи Ковальчука, Жени Кузнецова и Димы Орлова. Уверен, что в новом сезоне все они себя ещё много раз проявят. Прекрасно знаю этих ребят, работал вместе с ними, знаю их возможности и желание побеждать», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.