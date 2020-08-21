Гарипов — о новом шлеме: я же не в «Ак Барсе» играю, чтобы казанскую мечеть делать

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов представил дизайн шлема к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».
«Справа изображена Сибирская соборная мечеть, она находится в Омске, слева – стамбульская Айя-София. На затылке — Кааба в Мекке, плюс сверху мусульманская шахада. Есть ещё надпись «Омск», чтобы все знали, откуда мечеть. У меня спрашивают, казанская ли, а я отвечаю: «Я же не в «Ак Барсе» играю, чтобы казанскую делать», — прокомментировал дизайн шлема Гарипов.
28-летний Гарипов перешёл в «Авангард» в ходе сезона-2019/2020. В регулярном чемпионате вратарь провёл девять матчей, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 2,08 и отражая 92,3% бросков. В плей-офф российский голкипер дважды выходил на замену. Омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4).
- 21 августа 2020
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