Каменский: русские из «Кэпиталз» всё ещё лучшие в НХЛ. Нет никакого заката эры Овечкина

Вице-президент КХЛ и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал вылет «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде плей-офф НХЛ.
«Конечно, я удивлён, что «Вашингтон» почти без вариантов проиграл серию «Айлендерс». Но не будем забывать о том, что «островитяне» — тоже очень сильная команда. Думаю, причин здесь несколько. Это и индивидуальная игра хоккеистов, и тактика, которую «Айлендерс» навязали сопернику. Отмечу, что здорово сыграл голкипер Семён Варламов. Это хоккей, да ещё и турнир такой скоротечный получается. Кто-то лучше к нему подготовился, кто-то хуже.
Овечкин? Саша играл в свою силу, старался, выкладывался, забивал голы. Вообще, в хоккей играет команда, а не один Овечкин. Не стоит критиковать наших ребят. Наоборот, они достойны поддержки, особенно такие звёзды, как Овечкин и Ковальчук. Это же игроки, которые попадут в Зал славы, и в наш, и во всемирный. Они готовились к этому плей-офф, бились на площадке, но проигрывает вся команда, а не кто-то один.
Думаю, что «Вашингтон» с нынешними лидерами ещё способен выигрывать Кубки Стэнли. То, что проходят эры каких-то игроков, – это вообще не хоккейное понятие. Русские ребята из «Кэпиталз» — они были и всё ещё остаются лучшими в лиге, на них идёт народ, поэтому ни о каком закате эпохи Овечкина нельзя говорить.
Что касается покера Гурьянова, то Дениса можно только поздравить. Радует, что в России появляются ребята, способные показывать красивый хоккей, за который болеешь. Стали ли четыре гола Гурьянова откровением? Наверное, каждый нападающий стремится забивать голы, и вот Денис просто пришёл к своей цели. Дай бог, чтобы он в каждом матче так забивал. Мастерства у него хватает», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 21 августа 2020
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