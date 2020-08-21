Карлсон — о вылете «Вашингтона»: по части нехватки желания согласен с Бекстрёмом

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал поражение в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:4, 1-4).
«Мы ещё до начала этой серии знали, что за команда «Айлендерс» и как тяжело против них бывает играть. По части нехватки желания согласен с Никласом Бекстрёмом. Даже когда у нас получалось их переигрывать, мы и близко не делали этого достаточно долго, чтобы чего-то добиться», – цитирует Карлсона пресс-служба НХЛ.
В 2018 году столичная команда стала обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии переиграв «Вегас Голден Найтс» (4-1). 18 июня 2018 года «Вашингтон» объявил об уходе с должности главного тренера Барри Тротца, который перешёл на работу в «Айлендерс», а «столичные» с тех пор не могут преодолеть барьер первого раунда плей-офф НХЛ.
- 21 августа 2020
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