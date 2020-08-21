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Три очка Дергачёва помогли «Витязю» обыграть «Спартак» в контрольном матче

Три очка Дергачёва помогли «Витязю» обыграть «Спартак» в контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

В Москве на ледовой арене в «Парке Легенд» состоялся контрольный матч, в котором «Спартак» принимал «Витязь». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Михаила Кравеца.

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте, когда цели достиг бросок нападающего «Витязя» Святослава Гребенщикова. Спустя всего минут гости упрочили перевес благодаря реализованному большинству в исполнении Александра Сёмина. В середине первого периода хозяева отыграли одну шайбу, отличился Артём Фёдоров.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 августа 2020, пятница. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 6
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Гребенщиков (Моисеев) – 00:53' (5x5)   0:2 Сёмин (Даугавиньш, Дергачёв) – 02:07' (5x4)   1:2 Фёдоров (Широков) – 09:50' (5x4)   1:3 Дергачёв (Даугавиньш, Воронков) – 18:10' (5x5)   2:3 Широков (Юсе) – 38:31' (5x3)   2:4 Дергачёв (Даугавиньш, Пыленков) – 40:24' (5x4)   3:4 Радил (Широков, Вишневский) – 54:53' (5x5)   3:5 Гребенщиков – 57:55' (5x5)   3:6 Попов (Лугин) – 64:35' (3x3)

Однако на перерыв гости ушли с преимуществом в две шайбы — свой первый гол в матче забил Александр Дергачёв. Во втором периоде нападающий «Спартака» Сергей Широков реализовал большинство в формате «пять на три», но на самом старте заключительной трети дубль оформил Дергачёв. Всё, на что хватило подопечных Олега Знарка, так это ещё на гол Лукаша Радила. Окончательный счёт установил Гребенщиков, также оформивший дубль.

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