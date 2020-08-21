Ушёл из жизни ветеран и экс-начальник «Трактора» Константин Исаков

Ушёл из жизни Константин Исаков, сообщается в официальной группе хоккейного клуба «Трактора» во «ВКонтакте». Ветерану и экс-начальнику команды «Трактор» было 53 года.

Защитник, мастер спорта, выступал за «Трактор» в течение пяти сезонов (1987-1992) под руководством Геннадия Цыгурова и Валерия Белоусова. В общей сложности провёл за челябинцев 222 матча, набрал 18 (4+14) очков.

Также играл за юниорскую, олимпийскую и национальные сборные СССР. В составе «Металлурга» становился бронзовым призёром чемпионата МХЛ. В сезоне-2018/2019 Исаков был начальником команды «Трактор».

Сообщается, что руководство «Трактора» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Константина Исакова.