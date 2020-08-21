Кравчук: поражение «Вашингтона» выглядит громким на бумаге, а на льду получилось обыденным

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал вылет «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Вылет «Вашингтона» — одна из главных сенсаций плей-офф-2020 наряду, наверное, с историей «Питтсбурга». Но надо сказать, что поражение одного из фаворитов плей-офф-2020 выглядит громким на бумаге, а на льду оно получилось обыденным и закономерным.

На мой взгляд, «Столичные» прежде всего уступили тактически. «Айлендерс» возглавляет опытный тренер Барри Тротц, он много лет работал с «Вашингтоном», знает все сильные и слабые места звезд столичной команды. По серии было видно, что «Айлендерс», несмотря на беззвёздный состав, в деталях понимает, как играть с соперником и нейтрализовывать его аргументы. Даже в четвёртом матче серии, когда фавориту удалось одержать победу, нью-йоркский клуб моментами контролировал ситуацию и вел игру.

Разочаровали ли Овечкин, Кузнецов и Ко? Нет, я бы так не сказал. Тот же Овечкин спас матч номер четыре, когда на своих фирменных точках нашел возможность для дубля. Но, повторюсь, атака «Вашингтона», которая два года назад обеспечила клубу Кубок Стэнли, тормозилась на начальной стадии — и это прежде всего ударило по потенциалу лидеров клуба. Итоговый счёт серии 1-4 — к сожалению, закономерный, по игре», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.