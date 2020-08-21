Расписание игрового дня НХЛ на 21 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся два матча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
02:00 (мск). «Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз». «Канадиенс» уступают в серии со счётом 2-3, следующее поражение станет для них решающим.
04:45. «Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз». «Кэнакс» ведут в серии со счётом 3-2, им осталось добыть лишь одну победу.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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