Шарангович: надо выходить на лидерские позиции, приносить пользу минскому «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович поделился впечатлениями от возвращения в белорусский клуб.
«Насколько изменилась моя роль по сравнению с сезоном-2017/2018? Тогда мне было 19 лет, в КХЛ я считался «лимитчиком», молодым игроком. Потом я провёл два года в Северной Америке. Сейчас мне 22 года, молодым себя уже не считаю, надо выходить на лидерские позиции, приносить пользу команде.
Что думаю о конкуренции на роль центра первого звена? Большая конкуренция между всеми: легионерами, молодыми ребятами. Кто будет лучше играть, у того и будет место в составе», – приводит слова Шаранговича пресс-служба клуба.
Шарангович в сезоне-2019/2020 выступал за «Бингхэмптон Дэвилз» в АХЛ. Форвард набрал 25 (10+15) очков в 57 матчах при 4 минутах штрафа и показателе полезности «+13».
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