Найт: в плане безопасности к «Авангарду» нет вопросов, мы двигаемся только вперёд

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт рассказал о тренировочном лагере омского клуба.

«Каким получился путь до тренировочного лагеря? Мне повезло, в отличие от других ребят. Я живу на западе Канады, поэтому мне нужно было просто доехать до Калгари, затем долететь до Ванкувера, а потом во Франкфурт, откуда я уже добрался до Москвы. Слышал истории про длинные перелёты от других ребят, но у меня всё прошло гладко.

В КХЛ всегда сложные предсезонные сборы. Вся жизнь в эти недели связана только со льдом или залом. Нас просили оставаться в отеле и никуда особо не выходить, но когда ты снимаешь коньки, у тебя и нет других желаний, кроме как отдохнуть. Поэтому ограничения вообще не повлияли на этот процесс.

Ударил ли коронавирус по «Авангарду» в начале сборов? Определённо это были не самые приятные времена. Одно дело, когда ты говоришь об этой проблеме, и другое – когда видишь, как твои одноклубники заболевают. Наш персонал проделал отличную работу, чтобы изолировать заболевших ребят. В плане безопасности нет никаких вопросов, и приятно, что эта ситуация разрешилась. Поэтому мы двигаемся только вперёд», – приводит слова Найта пресс-служба лиги.