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Гол Кагарлицкого принёс московскому «Динамо» победу над «Амуром» в контрольном матче

Гол Кагарлицкого принёс московскому «Динамо» победу над «Амуром» в контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся контрольный матч, в котором столичное «Динамо» встречалось с хабаровским «Амуром». Матч завершился со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу бело-голубых.

Единственную шайбу в основное время забросил в большинстве форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий, который в это межсезонье вернулся в московский клуб из петербургского СКА. Ассистировал Кагарлицкому финский защитник Юусо Хиетанен.

После завершения основного времени команды провели овертайм, в котором шайбу забросил защитник «Амура» Павел Турбин. В дополнительное время нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв получил матч-штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Ворота хабаровчан защищал Евгений Аликин. В концовке второго периода Евгений парировал буллит в исполнении Оскара Линдберга.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 августа 2020, пятница. 15:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Б
Динамо М
Москва
0:1 Кагарлицкий (Хиетанен) – 16:17' (5x4)   1:1 Турбин – 64:56' (5x3)   2:1 Бутузов – 65:00' (ПБ)

Для московского клуба этот матч стал четвёртым в межсезонье. Ранее бело-голубые обменялись победами в матчах с «Авангардом» и обыграли подольский «Витязь».

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