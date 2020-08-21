Гол Кагарлицкого принёс московскому «Динамо» победу над «Амуром» в контрольном матче

В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся контрольный матч, в котором столичное «Динамо» встречалось с хабаровским «Амуром». Матч завершился со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу бело-голубых.

Единственную шайбу в основное время забросил в большинстве форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий, который в это межсезонье вернулся в московский клуб из петербургского СКА. Ассистировал Кагарлицкому финский защитник Юусо Хиетанен.

После завершения основного времени команды провели овертайм, в котором шайбу забросил защитник «Амура» Павел Турбин. В дополнительное время нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв получил матч-штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Ворота хабаровчан защищал Евгений Аликин. В концовке второго периода Евгений парировал буллит в исполнении Оскара Линдберга.

Для московского клуба этот матч стал четвёртым в межсезонье. Ранее бело-голубые обменялись победами в матчах с «Авангардом» и обыграли подольский «Витязь».