У хоккеиста «Слована» обнаружили коронавирус
У хоккеиста «Слована» обнаружили коронавирус, информирует официальный сайт словацкого клуба, ранее выступавшего в КХЛ. Фамилия заразившегося не называется.
Сообщается, что заражённый хоккеист прошёл летний тренировочный сбор с командой, но не имел действующего контракта. Он прошёл тестирование на коронавирус по собственной инициативе.
Теперь вся команда будет вынуждена провести пять дней на карантине. Тестирование хоккеистов и персонала клуба запланировано на 26 августа.
«Слован» выступал в КХЛ с сезона-2012/2013 по сезон-2018/2019. За это время клуб дважды попадал в плей-офф. Но из-за серьёзных финансовых проблем «Слован» отказался от выступления в КХЛ. Более того, клуб был на грани банкротства, но продолжил существование.
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