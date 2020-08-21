Голы Марченко и Коршкова помогли «Локомотиву» разгромить «Северсталь»

«Локомотив» и череповецкая «Северсталь» провели контрольный матч в Ярославле. Победу одержала команда Андрея Скабелки с разгромным счётом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0).

Самыми результативными игроками встречи c 2 очками в активе стали форварды «Локомотива» Антон Ландер (1+1) и Артур Каюмов (0+2). Голами в составе победителей также отметились: Владимир Ткачёв, Алексей Марченко, Егор Коршков и Павел Красковский. Единственную шайбу у «Северстали» забросил Денис Вихарев, которому ассистировал Максим Казаков.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.