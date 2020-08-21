Голы Марченко и Коршкова помогли «Локомотиву» разгромить «Северсталь»
«Локомотив» и череповецкая «Северсталь» провели контрольный матч в Ярославле. Победу одержала команда Андрея Скабелки с разгромным счётом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0).
Самыми результативными игроками встречи c 2 очками в активе стали форварды «Локомотива» Антон Ландер (1+1) и Артур Каюмов (0+2). Голами в составе победителей также отметились: Владимир Ткачёв, Алексей Марченко, Егор Коршков и Павел Красковский. Единственную шайбу у «Северстали» забросил Денис Вихарев, которому ассистировал Максим Казаков.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 августа 2020, пятница. 17:25 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Ландер (Петерссон, Аверин) – 04:08' (5x5) 2:0 Ткачёв (Рафиков, Каюмов) – 20:25' (5x5) 2:1 Вихарев (Казаков) – 33:59' (5x5) 3:1 Марченко (Каюмов, Ландер) – 47:09' (5x5) 4:1 Коршков (Пяаярви) – 49:34' (5x5) 5:1 Красковский (Кудрявцев) – 51:57' (5x5)
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