Найт: у Хартли и Скабелки достаточно схожих черт. Они хотят играть в быстрый хоккей

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт поделился мнением о главном тренере омского клуба Бобе Хартли.

«После четырёх лет в университете я оказался в системе «Калгари», где тогда работал Боб. Я не был постоянным игроком основы, поэтому поработал с ним не так много времени. Могу ли сравнить Хартли времён НХЛ и нынешнего? Честно говоря, мне было интересно узнать, как всё будет в «Авангарде». Помнил, что Боб заточен на мелочах, особенно когда дело касается хоккея. Очевидно, что существует языковой барьер и игра немного другая, но Хартли уже отлично перестроился. Вообще, работа очень похожа на то, что было несколько лет назад. Весь свой опыт и подход он переносит сюда, это поможет всей команде.

Есть ли у Хартли что-то общее с Андреем Скабелкой, с которым я работал в «Барысе»? Мне понравилось работать со Скабелкой в прошлом сезоне, у нас была хорошая команда, и мы добивались успеха. Вы правы, у них есть достаточно схожих черт в работе. Они хотят играть в быстрый хоккей, темп и работа – ключевые вещи. Прошлый год был первым для меня в КХЛ, и он открыл глаза на многие вещи. Скабелка – мой первый тренер в КХЛ, Хартли – первый тренер на профессиональном уровне», – приводит слова Найта пресс-служба лиги.