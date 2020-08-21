Буре – о покере Гурьянова: четыре гола – это очень круто в любой игре, особенно в плей-офф

Чемпион мира Павел Буре прокомментировал историческое достижение нападающего «Даллас Старз» Дениса Гурьянова — первый российский покер в истории плей-офф НХЛ в матче с «Калгари Флэймз» (7:3, 4-1).

«Хоккеисты «Далласа» — молодцы, не бросили играть при счете 0:3. Не сказали друг другу — ничего, проиграли, но на следующий матч соберёмся. Сравняли, вышли вперёд и добили «Калгари». Это большая заслуга всей команды. Приятно, что наши ребята сыграли на таком высоком уровне в таком важном матче, а Гурьянов забросил четыре шайбы. Четыре гола — это очень круто в любом матче, а в плей-офф тем более», – приводит слова Буре РИА «Новости».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.