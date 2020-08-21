Защитник системы «Далласа» Рис Скарлетт перейдёт в рижское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник системы клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Рис Скарлетт переходит в рижское «Динамо». Хоккеист подпишет с латвийским клубом соглашение сроком на один сезон.

27-летний канадский хоккеист не провёл ни одного матча в НХЛ. На драфте он был выбран клубом «Нью-Джерси Дэвилз» в 2011 году в шестом раунде под общим 159-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги Скарлетт набрал 16 (5+11) очков в 51 матче за фарм-клуб «Далласа». В АХЛ защитник провёл 325 матчей, набрав 118 (24+94) очков и 256 штрафных минут.

Главным тренером «Динамо» недавно стал известный специалист Петерис Скудра. Скудра ранее был главным тренером «Торпедо» и «Трактора». Он оставался безработным с ноября 2019 года, когда был уволен из челябинского клуба.