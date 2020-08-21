Форвард «Далласа» Перри: Гурьянов — снайпер, все это знают

Нападающий «Даллас Старз» Кори Перри прокомментировал игру форварда команды Дениса Гурьянова в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Калгари Флэймз» (7:3, 4-2).

«Денис — снайпер, все это знают. Миро Хейсканен прекрасно разыгрывает шайбу, Роопе Хинц тоже отлично понимает игру, может бросить, может пойти в обыгрыш. У этих ребят масса вариантов, как создать момент, и соперник не знает, чего от них ждать», — приводит слова Перри пресс-служба НХЛ.

23-летний форвард стал вторым игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ. 28 апреля 2001 года пять очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» набрал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Александр Могильный.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.