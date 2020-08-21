Агент Худобина — о новом контракте: не уверен, что мы сможем договориться с «Далласом»

Кент Хьюз, агент российского вратаря «Даллас Старз» Антона Худобина, оценил перспективы заключения нового контракта с американским клубом.

«Думаю, обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, но я не уверен, что мы сможем договориться. Если будет возможность, мы попытаемся согласовать контракт с «Далласом», — приводит слова агента The Athletic.

После завершения сезона НХЛ 34-летний голкипер может стать неограниченно свободным агентом. По нынешнему контракту россиянина кэпхит составляет $ 2,5 млн. В минувшем регулярном чемпионате Худобин провёл 30 матчей при 93% отражённых бросков (лучший показатель в лиге) и коэффициенте надёжности 2,22.

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