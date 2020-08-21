Новиков: «Вашингтон» плюнул в душу Тротцу. Это было началом конца

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал вылет «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Я считаю, что «Вашингтон» для нас — команда-побратим. Мы очень тепло к нему относимся, и это говорит о том, что спорт может сглаживать политические моменты. «Кэпиталз» добились своих успехов при серьёзном участии наших российских ребят, поэтому боль от вылета команды для нас понятна.

Но я думаю, что тот факт, что они не смогли договориться по деньгам с Барри Тротцем, — это оскорбление тренера. Барри плюнули в душу, не оставив его в команде. Я не понимаю, как так можно было сделать. Это было началом конца.

Должен сказать, что «Вашингтон» ждут не лучшие времена. Нужно договариваться с Овечкиным, остро стоит вопрос с вратарской линией. Клубу надо понять, оставлять Холтби или нет. Сейчас в команде идет перестройка, и мы видим, что лучших времён ей ещё придется подождать. Перспективы у «Вашингтона» очень сложные», — приводит слова Новикова Allhockey.Ru.