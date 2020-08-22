Агент Андрея Свечникова – о его состоянии: он восстановится очень быстро

Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий в НХЛ интересы форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова рассказал о состоянии здоровья хоккеиста.

«Андрей восстановится очень быстро. Он будет здоров на 100% в ближайшие пару недель. Сейчас у Андрея идёт процесс реабилитации. Его пронесло, ничего серьёзного не случилось», — сказал Гандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

20-летний форвард Андрей Свечников получил повреждение в третьем матче серии с «Бостон Брюинз» (1:3). Нападающий боролся на пятачке с защитником Здено Харой, подвернул ногу и упал на площадку. Россиянин поднялся с большим трудом, его увели со льда под руки.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Свечников провёл 6 матчей, в которых забросил 4 шайбы и отдал 3 результативные передачи, заработав показатель полезности «+7», при 8 минутах штрафа.

Напомним, что в 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» уступила «Бостон Брюинз» со счётом 1-4 и завершила участие в Кубке Стэнли.