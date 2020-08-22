«Трактор» арендует Виталия Кравцова у «Рейнджерс» на сезон-2020/2021

20-летний российский крайний нападающий системы клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов в следующем сезоне продолжит свою карьеру в КХЛ, утверждает обозреватель Ларри Брукс в «Твиттере».
Сообщается, что сезон-2020/2021 Кравцов на правах аренды проведёт в челябинском «Тракторе», в составе которого он и выступал на протяжении всей своей карьеры в России.
Напомним, что прошлым летом Виталий Кравцов отправился за океан, перейдя в систему «Рейнджерс». Однако нападающему не удалось пробиться в основную команду, после чего он временно вернулся в челябинский «Трактор». Возвращение в Континентальную хоккейную лигу сложилось для Кравцова неудачно: в 11 матчах он набрал 3 (1+2) очка, заработав показатель полезности «-4», и вскоре попал в запас. В АХЛ Кравцов сыграл 39 матчей, записав в свой актив 15 (6+9) баллов.
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