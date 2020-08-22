Агент Свечникова: Евгений видит себя только в «Детройте», не было планов играть в России

Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий в НХЛ интересы форварда «Детройт Ред Уингз» Евгения Свечникова, объяснил отказ своего клиента от возвращения в Россию.
«У Евгения Свечникова не было планов играть в России. Сейчас Женя себя видит только в «Детройте». Это его команда. Нет никаких причин, чтобы он уезжал отсюда. Он способен и обязательно будет играть за «Детройт», — сказал Гандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие только в четырёх матчах за основную команду «Детройта», не отметившись очками при показателе полезности "-1" и двух минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 8 минут и 19 секунд за матч. В 51 матче за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ Свечников записал на свой счёт 25 (11+14) очков.
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