Агент Гурьянова — о его покере: это был сказочный матч. Денис приобрёл уверенность

Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий в НХЛ интересы форварда «Даллас Старз» Дениса Гурьянова, поделился мнением о его покере в матче плей-офф НХЛ.
«Мы ожидали от Дениса всего этого. Конечно же не четырёх заброшенных шайб и пяти очков в решающем матче серии плей-офф. Безусловно, это был сказочный матч. Денис закончил регулярный сезон на подъёме: 20 голов за неполный сезон, его первый сезон в НХЛ. Мы ждали, что он будет продолжать забивать в плей-офф.
Я вижу в нём разницу между началом сезона и концом регулярного чемпионата и плей-офф. Он приобрёл уверенность, не стесняется бросать, и из-за мощного броска Дениса регулярно ставят на бросковую позицию в большинстве. Его снайперская игра в плей-офф — это результат его быстрого броска с минимальной подготовкой, не дающей вратарю занять позицию для сейва.
Дениса ничто не беспокоит. Он сфокусирован на своей работе и никакое давление, вроде контрактного года или важности матча, на него не действует», — сказал Гандлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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