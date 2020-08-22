Холл — о будущем: в первую очередь мне нужны победы. Деньги не будут теми, что до пандемии

Форвард «Аризоны Койотс» Тейлор Холл поделился мнением о будущем. После завершения сезона НХЛ 28-летний Холл может стать неограниченно свободным агентом.

«Если честно, мне нужны победы. Любой хоккеист, оказавшись на моем месте, сказал бы то же самое, если он провел 10 сезонов в лиге и только два раза выходил в плей-офф. Посмотрим, что получится. Я думаю, что «Койотис» ждет блестящее будущее. В команде есть отличные ребята, замечательные молодые хоккеисты.

Когда придёт время принимать решения, я всё взвешу и пойму, что мне нужно делать. Так что там будет видно. Но в первую очередь меня интересуют победы. Не думаю, что деньги будут такими же, как до пандемии или до этого сезона. Но это не страшно. Нам хорошо платят, чтобы мы играли в хоккей. Так что давайте подождём.



Давайте честно. Не знаешь, чего ждать, когда впервые становишься свободным агентом. Такое не каждый год бывает. Хочу оставаться оптимистом, хочу, чтобы все прошло спокойно и хорошо. Посмотрим, что будет с «Койотс» до открытия рынка. Я планирую поговорить с теми, кому доверяю.



Хочу узнать, что они думают. Но я пока действительно не знаю, чего ждать. Межсезонье будет странным для всех. Давайте будем вести себя разумно и спокойно, тогда посмотрим, что нас ждет», – цитирует Холла пресс-служба НХЛ.