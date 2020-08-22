Гурьянов разделил первое место в гонке снайперов по итогам первого раунда Кубка Стэнли

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов делит звание лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги по итогам первого раунда Кубка Стэнли.

Российский форвард забросил 6 шайб в 9 играх плей-офф. Столько же шайб на счету одноклубника Джо Павелски, Назема Кадри из «Колорадо Эвеланш», форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Бовиллье и капитана «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорвата.

Напомним, Гурьянов в шестом матче серии с «Калгари Флэймз» (7:3, 4-2) набрал 5 (4+1) очков. Таким образом он стал автором первого российского покера в истории Национальной хоккейной лиги. Ранее россияне ни разу не забрасывали больше трёх шайб за матч плей-офф.

23-летний форвард стал вторым игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ. 28 апреля 2001 года пять очков в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» набрал нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Александр Могильный.