Житник: переход Ковальчука в «Вашингтон» был ошибкой

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал выступление нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука в плей-офф-2020.

«В своё время играл с этим мастером в НХЛ в «Атланте» и в суперлиге в «Ак Барсе», знаю его сильный и амбициозный характер. А в «Вашингтоне» он получил эпизодическую роль в третьем-четвёртом звене, что изначально обрекало игрока на все эти нули даже по броскам. Может, менеджмент приобретал Ковальчука на большинство, но тогда вопросы к тренерам, которого такого шанса Илье в общем-то не дали.

Там всё спутала эпидемия — «Монреаль» перед ней не попадал в плей-офф, а «Вашингтон» был на ходу и считался одним из фаворитов плей-офф. В такой ситуации Ковальчук пошёл на риск, чтобы реализовать свою мечту с Тройным золотым клубом. Но теперь понятно, что тот переход был ошибкой. Благодаря расширению плей-офф до 24 клубов «Монреаль» — вот ирония — продержался в «сетке» дольше «Вашингтона». А Ковальчук из одного из лидеров «Канадиенс» превратился в игрока сдерживающего звена «Кэпиталз» — и, что немаловажно на рынке, лишился статистики.

Сегодня НХЛ — более молодая лига, чем 10-20 лет назад, но всё зависит от амбиций Ковальчука, его мотивации. Отрезок в «Монреале» был очень ярким, поэтому не удивлюсь, если «Канадцы» предложат Ковальчуку контракт, ведь любой молодой команде нужны два-три опытных хоккеиста. Так что ошибка при желании может быть исправлена», – приводит слова Житника Russia-Hockey.ru.