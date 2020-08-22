Кекяляйнен: «Коламбус» хорошо играл в серии с «Тампой». Поражение будет тяжело переварить

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен высказался после поражения в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).

«Знаете, легко быть диванным менеджером и кричать, что нужно обменять того хоккеиста или другого. Нет, в лиге есть 30 других команд, и всеми ними управляют довольно умные люди, которые не раздают своих игроков направо и налево. Решения по составу принимать гораздо сложнее, чем кажется. Но мы будем вести много бесед подобного рода перед новым сезоном. В серии против «Тампы» мы играли хорошо. Поражение будет тяжело переварить», — приводит слова Кекяляйнена NBC Sports.

«Блю Джекетс» выбыли из плей-офф после обидного поражения в пятом матче серии. В ходе встречи подопечные Тортореллы сначала уступали 0:2, потом вели 4:2 за восемь минут до конца третьего периода, но в концовке пропустили четвёртую шайбу в тот момент, когда «молнии» уже заменили вратаря на шестого полевого игрока. В овертайме победу «Тампе» принёс Брэйден Пойнт, которому ассистировал Кучеров.