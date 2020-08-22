Беляев: надеюсь, у «Трактора» получится договориться об аренде Кравцова на полный сезон

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев прокомментировал возможное возвращение форварда системы клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова в челябинский клуб.

«Вариант с возвращением Кравцова существует. У нас идёт диалог с «Нью-Йорк Рейнджерс» по поводу условий аренды. «Трактор» рассматривает только тот вариант, если Виталий проведёт в КХЛ полный сезон. Это является ключевым условием. Надеюсь, у нас получится договориться и закрепить это соглашением между клубами», – сказал Беляев в интервью «Чемпионату».

Напомним, прошлым летом Виталий Кравцов отправился за океан, перейдя в систему «Рейнджерс». Однако нападающему не удалось пробиться в основную команду, после чего он временно вернулся в «Трактор». Возвращение в Континентальную хоккейную лигу сложилось для Кравцова неудачно: в 11 матчах он набрал 3 (1+2) очка, заработав показатель полезности «-4», и вскоре попал в запас. В АХЛ Кравцов сыграл 39 матчей, записав в актив 15 (6+9) очков.