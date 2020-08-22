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Кровопусков: сегодня презентуем не только команду, но и новый вид московского «Динамо»

Кровопусков: сегодня презентуем не только команду, но и новый вид московского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о презентации команды, которая состоится сегодня, 22 августа.

«Решили не нарушать традиции и всё-таки провести презентацию команды нового образца. Ключевым решением стал выход нашего мероприятия за пределы клубных медиа. Сразу на трёх каналах болельщики и любители хоккея смогут наблюдать за ходом события. Сегодня презентуем не только команду, но и новый вид московского «Динамо», — приводит слова Кровопускова пресс-служба клуба.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» заняло 4-е место в Западной конференции. В первом раунде подопечные Владимира Крикунова выбили «Спартак» (4-2), после чего плей-офф из-за пандемии коронавируса был остановлен.

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