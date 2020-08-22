Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Картер Харт с зарплатой $ 730 тыс. в год одолел самого высокооплачиваемого голкипера НХЛ

Картер Харт с зарплатой $ 730 тыс. в год одолел самого высокооплачиваемого голкипера НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся шестой матч четвертьфинала серии плей-офф между «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфией Флайерз». Победу (3:2) одержали номинальные гости льда — игроки «Флайерз», благодаря чему вышли в полуфинал Восточной конференции (4-2 в серии).

Одним из главных героев серии стал 22-летний голкипер «Флайерз» Картер Харт, который в 8 матчах плей-офф отразил 94,3% броска с коэффициентом надёжности 1,71. В серии с «Монреалем» у Харта два шатаута, он выиграл дуэль у самого высокооплачиваемого голкипера лиги Кэри Прайса. Зарплата Прайса составляет $ 10,5 млн в год, у Харта – $ 730 тыс.

«Флайерз» выиграли серию плей-офф НХЛ впервые после победы в первом раунде с «Питтсбург Пингвинз» (4-2) в 2012 году. В том сезоне путь «Флайерз» к кубку прервали игроки «Нью-Джерси Дэвилз».

Гол Проворова помог «Филадельфии» одолеть «Монреаль» и выйти в следующий этап Кубка Стэнли
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020