Картер Харт с зарплатой $ 730 тыс. в год одолел самого высокооплачиваемого голкипера НХЛ

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся шестой матч четвертьфинала серии плей-офф между «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфией Флайерз». Победу (3:2) одержали номинальные гости льда — игроки «Флайерз», благодаря чему вышли в полуфинал Восточной конференции (4-2 в серии).
Одним из главных героев серии стал 22-летний голкипер «Флайерз» Картер Харт, который в 8 матчах плей-офф отразил 94,3% броска с коэффициентом надёжности 1,71. В серии с «Монреалем» у Харта два шатаута, он выиграл дуэль у самого высокооплачиваемого голкипера лиги Кэри Прайса. Зарплата Прайса составляет $ 10,5 млн в год, у Харта – $ 730 тыс.
«Флайерз» выиграли серию плей-офф НХЛ впервые после победы в первом раунде с «Питтсбург Пингвинз» (4-2) в 2012 году. В том сезоне путь «Флайерз» к кубку прервали игроки «Нью-Джерси Дэвилз».
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