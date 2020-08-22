НХЛ опубликовала расписание матчей второго раунда плей-офф

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала расписание матчей второго раунда плей-офф.
Восточная конференция:
«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 25, 26, 28, 29 и, если понадобится, 31 августа, 2 и 3 сентября.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Бостон Брюинз» – 24, 26, 27, 29 и, если понадобится, 30 августа, 1 и 2 сентября.
Западная конференция:
«Вегас Голден Найтс» – «Ванкувер Кэнакс» – 24, 26, 28, 30 и, если понадобится, 31 августа, 1 и 3 сентября.
«Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз» – 23, 25, 27, 29 и, если понадобится, 30, 31 августа, 2 сентября.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
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