Вайсфельд: Свечников очень талантливый игрок, но выбрал неправильную манеру игры

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о российском нападающем «Каролины Харрикейнз» Андрее Свечникове.

«Свечников, на мой взгляд, выбрал неправильную манеру игры, размениваясь на постоянный физический контакт. Одно дело — когда противодействуешь контакту, который навязывает соперник. Но Андрей, игрок созидательный, ищет эти силовые единоборства. Мне кажется, это вообще может плохо кончиться, как, например, случилось в своё время с Эриком Линдросом. Выбор такой игровой философии со стороны Свечникова ошибочен. А что Андрей очень талантливый игрок, никто даже не спорит.

Свечников играет так, что все от него ждут, что он сейчас возьмёт и что-то сделает в одиночку. И он действительно иногда делал моменты буквально из ничего. Поэтому потеря Андрея, мне кажется, не только сказалась на игре «Каролины» — она ещё и серьёзно ударила по партнёрам психологически. А как могло быть иначе, если был игрок, на которого все, можно сказать, молились — и вдруг теперь его нет», – приводит слова Вайсфельда News.ru.