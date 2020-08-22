О`Райлли – о серии с «Ванкувером»: порой «Сент-Луис» выглядел как юниорская команда

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О`Райлли прокомментировал вылет команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Порой мы выглядели как юниорская команда — теряли шайбу и играли неправильно. Из-за этого и пострадали. Но стоит отдать должное сопернику, который играл умно и воспользовался моментом. Мы загнали себя в угол, из которого так и не смогли выбраться», – приводит слова О`Райлли пресс-служба лиги.
Напомним, шестой матч серии с «Ванкувер Кэнакс» завершился разгромной победой «Ванкувера» со счётом 6:2. Таким образом, канадская команда выиграла серию со счётом 4-2 и выбила действующего обладателя Кубка Стэнли из розыгрыша турнира.
«Кэнакс» вышли во второй раунд впервые с 2011 года, когда в итоге дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Бостон Брюинз».
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