О`Райлли – о серии с «Ванкувером»: порой «Сент-Луис» выглядел как юниорская команда

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О`Райлли прокомментировал вылет команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Порой мы выглядели как юниорская команда — теряли шайбу и играли неправильно. Из-за этого и пострадали. Но стоит отдать должное сопернику, который играл умно и воспользовался моментом. Мы загнали себя в угол, из которого так и не смогли выбраться», – приводит слова О`Райлли пресс-служба лиги.

Напомним, шестой матч серии с «Ванкувер Кэнакс» завершился разгромной победой «Ванкувера» со счётом 6:2. Таким образом, канадская команда выиграла серию со счётом 4-2 и выбила действующего обладателя Кубка Стэнли из розыгрыша турнира.

«Кэнакс» вышли во второй раунд впервые с 2011 года, когда в итоге дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Бостон Брюинз».