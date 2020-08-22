Картер Харт: знали, что «Монреаль» пойдёт вперёд, на кону стояли их жизни

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт прокомментировал результат шестого матча серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции с «Монреаль Канадиенс» (3:2, 4-2).

«Знали, что они пойдут вперёд, потому что на кону стояли их жизни. Но мы хорошо поработали у ворот и минимизировали их шансы. Считаю, сегодня мы здорово сыграли у своих ворот», – приводит слова Харта пресс-служба лиги.

«Флайерз» выиграли серию плей-офф НХЛ впервые после победы в первом раунде с «Питтсбург Пингвинз» (4-2) в 2012 году. В том сезоне путь «Флайерз» к кубку прервали игроки «Нью-Джерси Дэвилз».

После этого на протяжении семи сезонов подряд по чётным годам «лётчики» выходили в плей-офф, но выбывали в первом раунде (2014, 2016, 2018), а по нечётным — не выходили в плей-офф (2013, 2015, 2017, 2019).