Вайсфельд: карьера Гурьянова правильно развивается. Он действительно созрел

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал историческое достижение нападающего «Даллас Старз» Дениса Гурьянова — первый российский покер в истории плей-офф НХЛ в матче с «Калгари Флэймз» (7:3, 4-1).

«Не думаю, что Денис по четыре теперь будет в каждом матче забивать, но он действительно созрел. Гурьянов — сильный игрок и постепенно идёт по нарастающей. Сначала долгое время играл в фарм-клубе в АХЛ, потом его потихоньку стали подпускать к первой команде, а теперь он игрок основного состава. То есть карьера Дениса правильно развивается, и за него можно только порадоваться.

Если бы сейчас даже такие звёзды, как Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», или Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз», пять очков за матч набрали, это было бы неожиданностью. Тут вопрос не в том, что четыре гола забил Гурьянов. А если бы Александр Овечкин пять очков в одном матче набрал, мы разве не удивились бы?» – приводит слова Вайсфельда News.ru.