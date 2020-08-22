Найджел Доус приступил к тренировкам на льду в составе «Ак Барса»

Нападающий Найджел Доус провёл первую тренировку на льду в составе «Ак Барса». Казанский клуб 14 июля объявил о подписании однолетнего контракта с казахстанским хоккеистом канадского происхождения.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Ак Барса».

35-летний игрок выступал за казахстанский «Барыс» с 2011 по 2018 год. Выступал за сборную Казахстана. Последние два сезона отыграл за «Автомобилист». В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) очков при показателе полезности «-5» и 13 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч.

В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Доуса одна результативная передача при показателе полезности «-2».