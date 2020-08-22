Брагин: матч с «Металлургом» не получился цельным, СКА пропустил необязательные голы
Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:4) на предсезонном турнире в Казани.
«С нашей стороны матч не получился цельным, хотя третий период получился неплохим. Имели отличные моменты при счёте 3:4, чтобы перевести игру в овертайм. Пропустили необязательные голы: набросы, подставления. Надо чётче работать над этим. Будем работать над тем, чтобы смотрелись ровно весь матч. Когда планируем выпускать Аскарова? У нас впереди домашний турнир, там его и посмотрим», – приводит слова Брагина пресс-служба КХЛ.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
Магнитогорский «Металлург» обыграл СКА на турнире в Казани
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