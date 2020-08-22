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Воробьёв: матч со СКА получился быстрым, но у «Металлурга» по-прежнему много удалений

Воробьёв: матч со СКА получился быстрым, но у «Металлурга» по-прежнему много удалений
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над петербургским СКА (4:3) на предсезонном турнире в Казани.

«Всегда интересно играть против команды, в которой ты раньше работал. Матч мне понравился, он получился быстрым, но, к сожалению, у нас по-прежнему много удалений. Хотя их и становится меньше. Большинство и меньшинство решают в хоккее. У нас был хороший тренировочный цикл между двумя турнирами, где мы могли нагрузить ребят», – приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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Магнитогорский «Металлург» обыграл СКА на турнире в Казани
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