Падакин: когда жена сказала, что я неограниченно свободный агент, не поверил

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Павел Падакин рассказал, как происходил переход из нижнекамского «Нефтехимика». Напомним, «волки» забыли сделать хоккеисту квалификационное предложение.



«Как сейчас помню, утром первого мая тренировался на улице, позвонила жена: «Знаешь, что ты — неограниченно свободный агент?». Не поверил, подумал, что это какая-то ошибка. Но моему агенту начали звонить из разных команд, делать предложения. Когда мы узнали, что мною заинтересовался «Сочи», не задумываясь согласились. Знаю этот город и клуб, который хорошо принял меня после приезда из Америки. Мой путь в КХЛ начался в Сочи», — приводит слова нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.