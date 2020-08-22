Тренер «Ванкувера»: горжусь нашими ребятами, мы обыграли чемпиона

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин поделился впечатлениями после победы в серии плей-офф с «Сент-Луис Блюз». «Ванкувер» победил действующего обладателя Кубка Стэнли со счётом 4-2.



«Мы обыграли отличную команду. „Блюз“ в прошлом году выиграли Кубок Стэнли и сохранили почти весь состав, поэтому я горжусь нашими ребятами. Они начинали серию в надежде на победу, они были уверены в себе. Было приятно закончить работу сегодня вечером. Я горжусь тем, что сделали парни. Это важно для города, где сейчас столько волнения и радости. Могу лишь представить. Надеюсь, что фанаты празднуют в безопасности», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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