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Фрэнсис: думаю, Годро провёл последний матч за «Калгари»

Фрэнсис: думаю, Годро провёл последний матч за «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

Известный журналист Sportsnet Эрик Фрэнсис выразил уверенность, что в межсезонье клуб «Калгари Флэймз» обменяет нападающего Джонни Годро.

«У генерального менеджера „Калгари“ Брэда Треливинга нет другого выбора, кроме как провести серьёзные кадровые изменения. Начинать нужно с Джонни Годро. Думаю, он провёл последний матч за клуб.

Ежегодное исчезновение Годро в Кубке Стэнли можно объяснить тем фактом, что его стиль игры не соответствует хоккею плей-офф. К тому же он совсем не годится на роль лидера, хотя в регулярном чемпионате играет хорошо. В плей-офф он набирал очки только в большинстве, но без него мог оказаться в четвёртом звене. Зато его годовая зарплата — $ 6,75 млн», — написал журналист.

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