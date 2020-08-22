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Маркстрём: в «Ванкувере» все любят друг друга, играть в хоккей сейчас так весело

Маркстрём: в «Ванкувере» все любят друг друга, играть в хоккей сейчас так весело
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь «Ванкувер Кэнакс» Якоб Маркстрём поделился впечатлениями после победы в серии плей-офф с «Сент-Луис Блюз». «Ванкувер» обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли с общим счётом 4-2.

Календарь розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2019/2020
«Это очень многое значит для нашей команды и клуба. У нас собралась отличная группа игроков на льду и за его пределами, все любят друг друга. Играть в хоккей сейчас так весело. Нам предстоит пройти ещё длинный путь, прежде чем кто-то будет удовлетворен результатом. Конечно, сейчас мы чувствуем себя замечательно, но это только одна ступенька, и нам нужно сделать еще несколько шагов», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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