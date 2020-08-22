«Ак Барс» отыгрался с 0:2 за пять минут и победил «Салават» в серии буллитов

Казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев» провели матч на предсезонном турнире «Танеко Кубок чемпионов». Победу одержала команда Дмитрия Квартальнова — 4:3 Б.
Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021
Счёт был открыт на шестой минуте матча — шайбу забросил защитник «Салавата Юлаева» Дмитрий Коробов. На старте второго периода преимущество уфимской команды упрочил нападающий Маркус Гранлунд. Вскоре «Ак Барс» отыгрался и вышел вперёд, забив три гола за пять минут. Авторами точных бросков стали Савелий Кувардин, Никита Лямкин и Данис Зарипов. На 54-й минуте Гранлунд оформил дубль, восстановив равновесие на табло. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов верх взял «Ак Барс», выиграв третий матч на турнире.
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