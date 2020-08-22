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«Ак Барс» отыгрался с 0:2 за пять минут и победил «Салават» в серии буллитов

«Ак Барс» отыгрался с 0:2 за пять минут и победил «Салават» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев» провели матч на предсезонном турнире «Танеко Кубок чемпионов». Победу одержала команда Дмитрия Квартальнова — 4:3 Б.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021

Счёт был открыт на шестой минуте матча — шайбу забросил защитник «Салавата Юлаева» Дмитрий Коробов. На старте второго периода преимущество уфимской команды упрочил нападающий Маркус Гранлунд. Вскоре «Ак Барс» отыгрался и вышел вперёд, забив три гола за пять минут. Авторами точных бросков стали Савелий Кувардин, Никита Лямкин и Данис Зарипов. На 54-й минуте Гранлунд оформил дубль, восстановив равновесие на табло. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов верх взял «Ак Барс», выиграв третий матч на турнире.

ТАНЕКО Кубок чемпионов. TANECO Кубок чемпионов
22 августа 2020, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Коробов (Лисовец, Амиров) – 05:19' (5x5)   0:2 Гранлунд (Коледов, Хартикайнен) – 22:37' (5x4)   1:2 Кувардин (Хованов, Четвериков) – 31:13' (5x5)   2:2 Лямкин – 34:41' (5x4)   3:2 Зарипов – 36:16' (5x5)   3:3 Гранлунд (Ларсен, Маннинен) – 53:40' (5x5)   4:3 Хованов – 65:00' (ПБ)
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