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Якубов: у «Ак Барса» есть хоккеисты, которые смогут защитить Хованова

Якубов: у «Ак Барса» есть хоккеисты, которые смогут защитить Хованова
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал конфликт Александра Хованова со «скамейкой» «Металлурга».

«У нас есть хоккеисты, которые смогут защитить Хованова. Мы его в обиду не дадим. Что касается эмоций в играх, нужно понимать, что люди соскучились по хоккею. С марта без хоккея, парни молодые, горячие, не любят проигрывать.

Считаем себя топ-клубом. Будем бороться за Кубок Гагарина. Все условия для этого есть. Все хоккеисты, которых взяли, должны сыграть свою роль в команде. Вернули нашего воспитанника Александра Бурмистрова, и мы в него верим. Стефана Да Косту и Найджела Доуса представлять не нужно — это лидеры КХЛ последних пяти лет. Нам не хватало таких игроков в прошлом сезоне в большинстве», — сказал Якубов клубному телевидению «Ак Барса».

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