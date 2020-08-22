Стало известно, как выглядит новая форма «Трактора»

Челябинский «Трактор» вслед за клубным логотипом внёс изменения в дизайн игровой формы клуба. Фото показал известный спортивный дизайнер Михаил Антипин в «Твиттере».
Посмотреть фото можно в аккаунте Михаила Антипина в «Твиттере».
Напомним, недавно «Трактор» отменил Кубок губернатора Челябинской области, опубликовав заявление: «Решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом, а также в связи с ситуацией в «Тракторе», где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19. Коллегиальное решение клубов также ориентировано на стартующий через две недели регулярный чемпионат КХЛ, поэтому было принято совместное решение минимизировать риски. Во избежание вспышек коронавирусной инфекции в команде до начала первенства будут максимально ограничены посторонние контакты игроков, тренеров и персонала».
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