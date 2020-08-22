Лямся: неприятно проигрывать, но молодые парни «Салавата» показали характер

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился впечатлениями от проигранного матча с «Ак Барсом» (3:4 Б).



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«В течение всего матча мы отлично играли, особенно выделю первый период. Это был наш хоккей. Но очень расстроен, так как мы очень хотели сегодня выиграть. Во втором периоде совершили несколько ошибок, пропустили три шайбы. Наша команда, особенно молодые парни, показали сегодня характер. Неприятно проигрывать, но мы продолжим прибавлять от матча к матчу», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.