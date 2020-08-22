Квартальнов: трудно требовать от хоккеистов той игры, которую мы хотим видеть

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).
«Побед есть победа, особенно на турнире, где собраны такие хорошие команды. Трудно требовать от хоккеистов той игры, которую мы хотим видеть. Все находятся в разном функциональном состоянии. Первую половину игры мы уступали в борьбе, статистика была против нас. Если ты проигрываешь один в один, то никакие системы и тактики не помогут. Игроки, которые не сыграли, отсутствуют по разным причинам. Не думаю, что им потребуется много времени на адаптацию в сезоне.
Возможно, завтра в финале мы выпустим на матч Кормье. Хованов реализовал все три послематчевых броска? Я считаю, что это показатель класса хоккеиста, но ему нужно много работать», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
- 22 августа 2020
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