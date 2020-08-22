Панин: от игры к игре мы видим, что тренерские установки выполняются всё больше
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился впечатлениями от проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (3:4 Б) на предсезонном турнире «Кубок чемпионов».
«У нас был очень хороший первый период, у нас были моменты, чтобы упрочить преимущество. Но невынужденные ошибки во втором периоде, и мы пропустили три шайбы. Соперник показал нам, что нужно как можно чаще бросать по воротам. В перерыве в раздевалке мы поговорили с ребятами, и исправили ситуацию. От игры к игре мы видим, что тренерские установки выполняются всё больше. У нас пока не оптимальный состав, тренер пробует разные сочетания, подключает к игре молодёжь», — приводит слова защитника официальный сайт Континенальной хоккейной лиги.
- 22 августа 2020
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