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Майк Милбери не будет работать на матчах Кубка Стэнли из-за «сексистских» комментариев

Майк Милбери не будет работать на матчах Кубка Стэнли из-за «сексистских» комментариев
Хоккей / НХЛ 0

Известный аналитик Майк Милбери покинул отель в Торонто и не будет работать на оставшихся матчах Кубка Стэнли, сообщает в «Твиттере» Брюс Артур.

NBC Sports решила отправить домой Милбери после заявления НХЛ. Лига осталась недовольна комментариями Милбери, назвав их «сексистскими». Напомним, аналитик сказал, что благодаря отсутствию в закрытом «пузыре» женщин игроков ничто не отвлекает от хоккея.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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