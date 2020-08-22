Майк Милбери не будет работать на матчах Кубка Стэнли из-за «сексистских» комментариев

Известный аналитик Майк Милбери покинул отель в Торонто и не будет работать на оставшихся матчах Кубка Стэнли, сообщает в «Твиттере» Брюс Артур.



NBC Sports решила отправить домой Милбери после заявления НХЛ. Лига осталась недовольна комментариями Милбери, назвав их «сексистскими». Напомним, аналитик сказал, что благодаря отсутствию в закрытом «пузыре» женщин игроков ничто не отвлекает от хоккея.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».